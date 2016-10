14.10.2016 19:20

Devin Townsend Project: 'Stormbending'-Video veröffentlicht

Neues Video am Start: Devin Townsend Project

DEVIN TOWNSEND PROJECT zeigen ihr neues Video zum Song 'Stormbending'. Diesen und weitere aktuelle Tracks der Combo um Mainman Devin Townsend findet ihr seit dem 9. September auf dem Album "Transcendence".



Die "Transcendence"-Tracklist:



01. Truth

02. Stormbending

03. Failure

04. Secret Sciences

05. Higher

06. Stars

07. Transcendence

08. Offer Your Light

09. From The Heart

10. Transdermal Celebration



Den Clip zu 'Stormbending' gibt es bei Vevo zu sehen. Viel Spaß!