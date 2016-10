14.10.2016 18:35

Kreator: "Gods Of Violence"-Albumteaser veröffentlicht

Spielen gern Ratespiele: Kreator

KREATOR haben ihren Fans ein kleines Rätsel aufgegeben: Über die sozialen Medien teilten die Thrasher ein Bild mit den griechischen Wörtern "Θεούς της βίας", was übersetzt wortwörtlich "des Gottes der Gewalt" heißt. Gibt man im Browserfenster allerdings godsofviolence.com ("Die Götter der Gewalt", oder griechisch: "Θεοί της βίας") ein, gelangt man auf eine KREATOR-Seite mit einem Videoclip, der die kommende Scheibe "Gods Of Violence" anteasert, und einem Countdown für Vorbestellungen. Das neue Album von Mille Petrozza und Co. wird voraussichtlich im Januar 2017 via Nuclear Blast erscheinen.