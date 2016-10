14.10.2016 14:15

Betontod: 'Freunde'-Video veröffentlicht

Im Frühling auf Tour: Betontod

BETONTOD veröffentlichen mit dem Clip zu 'Freunde' einen neuen Song von ihrem nächsten Album "Revolution", das am 13. Januar 2017 erscheint. Die Punkrocker kommentieren den Track:



"Diese Single liegt uns als Band sehr am Herzen, da wir in diesem Video die Story eines guten Freund des Hauses beschreiben und ihm damit ein wenig Unterstützung geben wollen und sagen wollen: Du bist nicht allein, Du schaffst das! Freunde für immer!"



Im Frühling kommenden Jahres könnt ihr BETONTOD in Deutschland und der Schweiz mit dem neuen Songmaterial live erleben. Hier die Tourdaten:



10.03.17 Dresden - Reithalle Straße E

11.03.17 München - Backstage Werk

17.03.17 Berlin - Huxleys Neue Welt

18.03.17 Hamburg - Große Freiheit 36

24.03.17 Frankfurt - Batschkapp

25.03.17 CH-Zürich - Volkshaus

31.03.17 Stuttgart - LKA Longhorn

01.04.17 Essen - Weststadthalle