Nightwish:'Shudder Before The Beautiful'-Clip von der "Vehicle Of Spirit"-DVD online

Die neue Nightwish-DVD: "Vehicle Of Spirit"

Für NIGHTWISH ist nach einer Tour, die sie anderthalb Jahre durch jegliche Ecken der Welt führte, die Zeit gekommen, ihrer "Endless Forms Most Beautiful"-Shows ein Denkmal zu setzen. Die "Vehicle Of Spirit"-Live-DVD erscheint am 9. Dezember und präsentiert neben zwei Konzerten in voller Länge auch zahlreiche Bonusfeatures. Der untenstehende Live-Clip ist das Video zum Eröffnungsstück 'Shudder Before The Beautiful', aufgezeichnet während der ausverkauften London-Show in der Wembley Arena. Keyboarder und Songschreiber Tuomas Holopainen erklärt:

"Der Titel "Vehicle Of Spirit" stammt von einem Freund von Troy, der einst zu einer unserer Shows kam und danach NIGHTWISH definierte als 'Ein Träger der Seele, der sich jeglicher Kategorisierung entzieht'. Diese schöne Beschreibung blieb uns seitdem im Kopf und es fühlte sich wie der ideale Titel für diese DVD an."

Für das DVD-Artwork wollten NIGHTWISH diesmal andere Wege gehen: "Wir wollten kein traditionelles Bandfoto für das Cover, wie auf der vorherigen DVD-Veröffentlichung "Showtime, Storytime", also ließen wir uns mehrere Optionen durch den Kopf gehen und kamen dabei auf die klassische Stummfilm-Ära. Hollywood-Assoziationen schossen uns vor Augen. Und mit diesen klassischen Slogans ist das Cover auch als kleines Augenzwinkern zu verstehen. Aber es ist immer noch voller Stil und ein Hingucker in seiner Einfachheit und Originalität."

"Vehicle Of Spirit" erscheint in folgenden Formaten:



- 2BluRay-Digibook (feat. Live @ Wembley Arena London & Live @ Ratina Stadion Tampere + Extras)



- 3DVD-Digibook (feat. Live @ Wembley Arena London & Live @ Ratina Stadion Tampere + Extras)



- 2BD+3DVD+2CD-Earbook (limited Edition, Inhalt wie oben + 2CDs (feat. The Wembley Show))



- Exklusive NB Mailorder BOX (Earbook + 3LP Vinyl (black, white, red vinyl) + 12” Poster + 12” Fotokarte)

