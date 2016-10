14.10.2016 13:33

Deaf Havana veröffentlichen 'Sing'-Videoclip vom kommenden "All These Countless Nights"-Album

Geben mit 'Sing' einen Vorgeschmack auf "All These Countless Nights": Deaf Havana

DEAF HAVANAs neue "All These Countless Nights"-Scheibe erscheint am 27. Januar via SO Recordings/Rough Trade. Vorab gibt es ein Musikvideo zum Song 'Sing'. Mit diesem Song und den anderen, die ihm im Entstehungsprozess des Albums folgten, wagen sich Lead-Sänger James Veck-Gilodi und seine Bandkollegen Max Britton (Gesang, Keyboard), Lee Wilson (Bass), Tom Ogden (Schlagzeug) und Veck-Gilodis Bruder Mattew (Gitarre), wie sie sagen, auf neues musikalisches Terrain.

Nach dem Gedanken, die Band aufzulösen, wurde dem Frontmann bewusst, wie viel Spaß die wachsende DEAF HAVANA Fangemeinde und er selbst an dieser Band eigentlich hat. Es folgte eine Phase intensiven Songwritings: "Wahrscheinlich war ich nie so kreativ wie in dieser Phase", denkt Veck-Gilodi rückblickend. "Dieses Album muss uns auf ein höheres Level bringen. Nicht unbedingt was Chartspositionen angeht, denn die sind uns eigentlich egal. Ich kann es nur einfach nicht erwarten, bis die Leute das Album endlich hören. Wir wissen die Geduld unserer Fans sehr zu schätzen. Es wird absolut großartig."