14.10.2016 13:25

Avenged Sevenfold: 'The Stage'-Video veröffentlicht, neues Album geplant

Avenged Sevenfolds neue Single: 'The Stage'

AVENGED SEVENFOLD präsentieren das neue Video zu ihrer aktuellen Single 'The Stage', die auf dem kommenden Langspieler der Metaller veröffentlicht wird. Ein Release-Datum für die Platte, die via Capitol Records in die Läden kommt, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben, genauso wenig wie der Albumtitel. Gerüchten zufolge soll die Scheibe "Voltaic Oceans" heißen und möglicherweise Anfang Dezember erscheinen, ein offizielles Statement der Band gibt es aber erst am 27. Oktober.



Das Video zu 'The Stage' könnt ihr euch bei Vevo ansehen. Viel Spaß!