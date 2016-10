14.10.2016 12:57

In Flames: "1993 - 2011"-Vinyl-Sammelbox kommt im Dezember

Bringen 13 Alben aus den Jahren 1993 bis 2011 auf Vinyl raus: In Flames

IN FLAMES bringen am 9. Dezember eine streng limitierte, abgezählte Vinyl-Sammlerbox mit dem Titel "1993 - 2011" raus. Der Name ist Programm, denn Century Media Records veröffentlichet in dem Box-Set alle IN FLAMES-Alben aus diesen Jahren, plus der "Black-Ash Inheritance"-EP und der "Demo ‘93". Alle Songs wurden von David Donnelly von DNA Mastering (AEROSMITH, KISS, MÖTLEY CRÜE) überarbeitet. Die Box beinhaltet neben den 13 Schallplatten ein 36-seitiges Booklet inklusive aller Lyrics, Credits und einem Covertext von Chris Drick (Decibel).



Die Box kommt mit den folgenden 180g-Vinyl-Scheiben:



01. Lunar Strain

02. Subterranean

03. The Jester Race

04. Black-Ash Inheritance EP; Side B: Etching

05. Whoracle

06. Colony

07. Clayman

08. Reroute To Remain

09. Soundtrack To Your Escape

10. Come Clarity

11. A Sense Of Purpose

12. Sounds Of A Playground Fading

13. Demo ’93; Side B: Etching



Die Sammler-Box ist limitiert auf 2.000 Stück weltweit außerhalb der USA, Mexico, Kanada und Japan. Die ersten Vinyl-Farben stehen schon zur Vorbestellung bereit:

- 1.400 Stück Black Vinyl

- CM Distro: Clear Vinyl (limitiert auf 100 Stück)

- Nuclear Blast: Black Vinyl und White Vinyl (limitiert auf 100 Stück)

- EMP: Black Vinyl und Silver Vinyl (limitiert auf 100 Stück)

Online-Redaktion Online-Redaktion