14.10.2016 12:27

The Dillinger Escape Plan: Veröffentlichungspläne auch nach der Auflösung

Haben noch unveröffentlichte Songs in der Hinterhand: The Dillinger Escape Plan

THE DILLINGER ESCAPE PLAN wollen sich zwar nach der Tour zum aktuellen "Dissociation"-Album auflösen, haben allerdings noch so viel aufgenommenes Songmaterial in der Pipeline, dass es laut Gitarrist Ben Weinman nach dem Split noch eine weitere Scheibe geben könnte. In einem Interview mit "The Independent" äußert der Musiker seine Zuversicht, dass "diese Songs irgendwann noch das Licht der Welt erblicken werden."