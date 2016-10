14.10.2016 12:23

Life Of Agony: "A Place Where There's No Pain"-Videoteaser ist online

Starten nach über einem Jahrzehnt mit "A Place Where There's No Pain" durch: Life Of Agony

LIFE OF AGONY veröffentlichen ein Teaser-Video für ihre kommende "A Place Where There's No Pain"-Platte, die das erste Studioalbum der Band seit mehr als einem Jahrzehnt sein wird. Ihr fünfter Langspieler erscheint im Frühjahr 2017 via Napalm Records und wird die erste Veröffentlichung seit dem 2011er Transgender-Outing von Sängerin Mina Caputo sein, die zuvor Keith hieß.

LIFE OF AGONY-Bassist Alan Robert sagte zu der kommenden Scheibe: "Ich denke, unsere Fans wissen, dass unsere Musik von einem sehr realen Ort des Leidens kommt, von allen von uns in der Band. Viele unserer Fans haben uns über die Jahre hinweg erzählt, dass das Teilen unserer persönlicher Kämpfe kathartisch für sie war, indem es die Schmerzen in ihrem eigenen Leben heilte. Die erhebende Energie, die wir bei unseren Shows teilen, gibt uns die Hoffnung, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Und für uns und hoffentlich unsere Fans ist die kurze Zeit, in der wir alle zusammen sind, ein Ort an dem es keine Pein mehr gibt."

