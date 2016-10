14.10.2016 11:57

Infernäl Mäjesty: "No God"-Titeltrack erscheint am 15. Oktober als Download

Stehen mit "No God" bei High Roller Records unter Vertrag: Infernäl Mäjesty

INFERNÄL MÄJESTY bringen ihre vierte Platte namens "No God" via High Roller Records raus, bei denen sie kürzlich einen Vertrag unterschrieben haben. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, der Titeltrack wird aber morgen, am 15. Oktober, als Download und im Stream erscheinen.

Bis dahin gibt es bereits den Clip zu 'House Of War' zu sehen, einem Song der ebenfalls auf "No God" erscheint und zu dem Sänger Christopher Bailey sagt: "'House Of War' ist eine prophetische Vision der apokalyptischen Moderne, die die Menschheit erwartet."

INFERNÄL MÄJESTY sind:



Christopher Bailey - Gesang

Kenny Hallman - Gitarre

Steve Terror - Gitarre

Kiel Wilson - Schlagzeug

Online-Redaktion Online-Redaktion