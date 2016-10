14.10.2016 16:00

Brant Bjork feiert 'Luvin''-Videopremiere

Stellt seinen neuen Clip zu 'Luvin'' vor: Brant Bjork

Brant Bjork enthüllt bei uns sein bisher ungezeigtes Video zum neuen Song 'Luvin'', den ihr auf dem aktuellen Album "Tao Of The Devil" finden könnt. Im November kommt der Desert-Rocker und KYUSS-Mitbegründer außerdem auf Tour in den deutschsprachigen Raum, um euch auch live mit einer ordentlichen Ladung seines groovigen Stoner-Sounds zu begeistern.

Für alle Infos zu Brant Bjork schaut auf seiner Facebook-Seite und der offiziellen Homepage vorbei!



Brant Bjork live:



03.11.16 Osnabrück - Bastard Club

05.11.16 Erfurt - Stadtgarten

09.11.16 Wiesbaden - Schlachthof

10.11.16 München - Backstage

11.11.16 AT-Graz - PPC

14.11.16 AT-Wien - Arena

15.11.16 CH-Zürich - Rote Fabrik

16.11.16 Karlsruhe - Substage

17.11.16 Köln - Live Music Hall

18.11.16 Dresden - Beatpol

19.11.16 Berlin - Columbia Theater

20.11.16 Hamburg - Logo



Vorhang auf und viel Spaß mit 'Luvin''!