14.10.2016 11:39

Emmure streamen 'Torch'-Track mit neuem Line-up

Starten neu durch: Emmure

EMMURE haben einen Vertrag bei Nuclear Blast/SharpTone unterschrieben und veröffentlichen Anfang 2017 ihr neues, siebtes Studioalbum. Einen Vorgeschmack auf die neue Scheibe bietet der online gestellte Track 'Torch'.

Das neue Line-up feierte sein Live-Debüt am 22. April in Oberhausen. Dort standen zum ersten Mal mit Sänger Frankie Palmeri der Sechssaiter Josh Travis (GLASS CLOUD, ex-THE TONY DANZA TAPDANCE EXTRAVAGANZA), Bassist Phil Lockett (ex-THE TONY DANZA TAPDANCE EXTRAVAGANZA) und Schlagzeuger Josh Miller (ex-GLASS CLOUD) zusammen unter dem Namen EMMURE auf einer Bühne.

Vorangegangen war der Weggang von Basser Mark Davis, Lead-Gitarrist Jesse Ketive, Rhythmus-Gitarrist Mike Mulholland und Schlagzeuger Adam Pierce, sodass Palmeri ein neues EMMURE-Line-Up zusammenstellen musste.



Online-Redaktion Online-Redaktion