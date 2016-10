14.10.2016 11:21

Grave Digger: Gewinnt Plätze für die "Healed By Metal"-Listening-Session

GRAVE DIGGER veröffentlichen am 13. Januar 2017 via Napalm Records ihr Album "Healed By Metal", stellen die Scheibe aber schon am 28. Oktober der Presse in ihrem Studio in der Nähe von Münster vor. Außerdem wollen die Metaller auch einigen Fans die Möglichkeit bieten, bei der Listening Session dabei zu sein und verlosen deshalb Plätze für die Veranstaltung. Hier die offizielle Bekanntmachung, in der ihr erfahrt, wie ihr gewinnen könnt:



"Ihr würdet gerne mit dabei sein, die Band auf ein Bierchen treffen und die neuen Songs hören? GRAVE DIGGER laden drei Fans + Begleitung dazu ein! Um einen der heißbegehrten Plätze zu ergattern, müsst ihr kreativ werden: Interpretiert den Albumtitel HEALED BY METAL fotographisch! Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Postet das Foto anschließend auf Facebook oder Instagram (öffentlich!) mit Hashtag #HealedByMetalContest und drückt euch selbst die Daumen. Die originellsten Ideen werden am 24.10. ausgesucht. Viel Glück! Der Gewinn beinhaltet lediglich die Teilnahme am Event, keine Anfahrt, Übernachtung o.ä."



Wir drücken euch die Daumen!