14.10.2016 11:15

Exciter: Das wiedervereinte Line-up plant neues Album für 2017

EXCITER-Sechssaiter John Ricci sprach in einem Interview mit Kevin McGowan vom "Shortlife"-Podcast über die Wiedervereinigung des ursprünglichen EXCITER-Line-ups, das neben Ricci aus Dan Beehler hinter der Schießbude sowie am Mikro und Allan Johnson am Bass besteht. Für das kommende Jahr plante die Truppe die Veröffentlichung eines neuen Langspielers.

Ricci berichtet: "Eines Tages kam Dan Beehler in einen Musikladen in Bells Corners, wo ich arbeite. Sobald ich ihn sah, wusste ich genau warum er da war." Und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Zu EXCITERs aktuellen Album-Plänen verrät der Gitarrist: "Wir schreiben Songs. Letztes Jahr sagten wir, dass wir es dieses Jahr rausbringen, was nicht passieren wird. Aber vielleicht bringen wir es nächstes Jahr raus."

Hier könnt ihr euch das zehnminütige Gespräch anhören, viel Spaß!

