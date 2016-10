14.10.2016 10:57

Trans-Siberian Orchestra: "The Ghosts of Christmas Eve"-Album kommt im November

Bringen "The Ghosts Of Christmas Eve" als Album raus: Trans-Siberian Orchestra

TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA bringen am 4. November "The Ghosts of Christmas Eve" als CD und digitales Audio-Album über Universal raus. Zusätzlich, zu den Liedern von der gleichnamigen 2001er DVD, wird diese neue Album-Version einen besonderen Bonustrack enthalten, 'Music Box Blues (Daryl Pediford Tribute New York 2004)'. Außerdem werden die Songs 'Christmas Dreams' und 'What Child Is This' von "The Lost Christmas Eve" auf "The Ghosts of Christmas Eve" vorhanden sein, um die Geschichte besser widerzuspiegeln.

Die Rock-Oper behandelt die Reise einer jungen Ausreißerin, die in ein verlassenes Varieté-Theater einbricht und dort am kalten 24. Dezember Unterschlupf sucht. Drinnen wird die Teenagerin von dem Hausmeister des Theaters entdeckt, der die Geister der Vergangenheit ruft, um ihr Leben in eine neue Richtung zu lenken.



Die "The Ghosts Of Christmas Eve"Tracklist:



01. O’ Come All Ye Faithful/ O Holy Night (Instrumental)

02. Good King Joy

03. Christmas Dreams

04. Christmas Eve/Sarajevo 12/24 (Instrumental)

05. Christmas Canon

06. What Child Is This?

07. Music Box Blues

08. Promises To Keep

09. This Christmas Day

10. First Snow (Instrumental)

11. Music Box Blues Live (Daryl Pediford Tribute New York 2004) - Bonustrack

