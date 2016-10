14.10.2016 10:46

Black Therapy streamen 'Stabbed' vom kommenden "In The Embrace Of Sorrow, I Smile"-Album

BLACK THERAPY legen am 2. Dezember via Apostasy Records ihre neue Platte vor. Auf "In The Embrace Of Sorrow, I Smile" führen die italienischen Melodic-Death-Metaller den Weg ihrer EP "The Final Outcome" fort. Der online gestellte 'Stabbed'-Track liefert einen Einblick in den kommenden Langspieler, der im 16th Cellar Studio (FLESHGOD APOCALYPSE, HOUR OF PENANCE) entstand.

Apostasy Records verkünden: "Für all jene, die sich viel zu oft machtlos dem Gefühl der Trauer ausgesetzt fühlen und verzweifelt nach einem Ausweg suchen, halten BLACK THERAPY mit ihrem zweiten Full-Length das perfekte Credo parat: "In The Embrace Of Sorrow, I Smile"."

Die "In The Embrace Of Sorrow, I Smile"-Tracklist:



01. Tears Of Innocence

02. In The Embrace Of Sorrow, I Smile

03. The Foolishness Of Existence

04. Stabbed

05. She, The Weapon

06. Paintings Of A Black Ocean

07. Voices In My Head

08. Theogony

09. The Final Outcome

10. Infected