14.10.2016 10:34

Epica: "The Holographic Principle" entert die internationalen Albumcharts

Entern mit "The Holographic Principle" die Charts: Epica

EPICA hat am 30. September ihr neues "The Holographic Principle"-Studioalbum veröffentlicht, das erstmals den Sprung unter die Top 10 der deutschen Albumcharts erreichen konnte und auch in den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen in den Top Ten landete. Herzlichen Glückwunsch!

Die "The Holographic Principle"-Charsplatzierungen:

# 04 Niederlande

# 08 Schweiz

# 08 Norwegen

# 09 Deutschland

# 11 Tschechien

# 12 Belgien

# 20 Japan (international)

# 21 Österreich

# 22 Frankreich

# 25 Kanada

Mark Jansen kommentiert: "Unabhängig davon, dass ich kein Charts-Fetischist bin, bin ich unheimlich stolz darauf, dass wir weltweit so hohe Einstiege erzielen konnten. Tatsächlich haben wir in allen Ländern einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Aus tiefsten Herzen bedanke ich mich bei allen, für eure Loyalität und Unterstützung. Aber nun ist es an der Zeit, wieder die Bühnen zu erklimmen und zu feiern." Und so kommen EPICA Anfang nächsten Jahres auf Tour mit POWERWOLF und BEYOND THE BLACK.

Hier die Tourdaten:

12.01.17 Wiesbaden - Schlachthof

13.01.17 Köln - Palladium

14.01.17 Ludwigsburg - MHP Arena

16.01.17 CH-Genf - Salle Des Fetes De Thonex

17.01.17 CH-Zürich - Volkshaus

20.01.17 München - Tonhalle

21.01.17 AT-Wien - Gasometer

25.01.17 Berlin - Huxley's

27.01.17 Oberhausen - Turbinenhalle

29.01.17 Hannover - Capitol

31.01.17 Hamburg - Mehr! Theater

Online-Redaktion Online-Redaktion