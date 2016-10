14.10.2016 10:30

Superjoint: 'Ruin You' im Stream

Klingen auf ihrem neuen Album richtig angepisst: Superjoint

SUPERJOINT haben eine neuen Song am Start: Hört euch 'Ruin You' im Stream an und verschafft euch damit einen Eindruck vom kommenden Langspieler "Caught Up In The Gears Of Application", den Phil Anselmo (DOWN), Jimmy Bower (DOWN, EYEHATEGOD) und Co. am 11. November bei Anselmos eigenem Label Housecore veröffentlichen. Bower verrät über die Scheibe:



"Schon als wir mit dem Songwriting anfingen, wusste ich, dass dieses Album brutal wird. Es klingt echt angepisst! Nachdem wir mehr als elf Jahre in der Versenkung verschwunden waren, nahmen wir das neue SUPERJOINT-Album nicht auf die leichte Schulter."



Die "Caught Up In The Gears Of Application"-Tracklist:



01. Today And Tomorrow

02. Burning The Blanket

03. Ruin You

04. Caught Up In The Gears Of The Application

05. Sociopathic Herd Delusion

06. Circling The Drain

07. Clickbait

08. Asshole

09. Mutts Bite Too

10. Rigging The Fight

11. Receiving No Answer To The Knock