14.10.2016 10:14

Red Fang: "Only Ghosts"-Album komplett im Stream

Frisch in den Läden: "Only Ghosts" von Red Fang

RED FANG stellen zur heutigen Veröffentlichung ihr neues Album "Only Ghosts" komplett im Stream vor. Die Scheibe umfasst zehn Songs und kommt via Relapse Records in die Läden. Außerdem haben die Jungs ihre eigene Tetris-Version namens "Fangtris" rausgebracht, bei der die Spieler das Equipment der Band auf der Bühne stapeln müssen, bevor das Konzert beginnt. Spielen könnt ihr "Fangtris" an dieser Stelle.



RED FANG live:



15.10.16 Leipzig - Conne Island

16.10.16 Hamburg - Markthalle

22.10.16 Münster - Skaters Palace

23.10.16 Karlsruhe - Substage



Viel Spaß mit "Only Ghosts"!