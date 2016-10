14.10.2016 10:13

Scorpion Child veröffentlichen 'Acid Roulette'-Video und Tourdaten

Kommen mit "Acid Roulette" auf Tour: Scorpion Child

SCORPION CHILD begeben sich nächste Woche über den großen Teich, um den europäischen Fans ihr aktuelles Werk "Acid Roulette" live vorzustellen. Vorab gibt es noch ein Visualiser-Video zum Titeltrack des aktuellen Albums "Acid Roulette".

SCORPION CHILD haben ihre Scheibe erneut im The Bubble in Austin, Texas mit Chris 'Frenchie' Smith (THE ANSWER, AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD) aufgenommen. Gemischt wurde der Langspieler von Dave Schiffman (THE MARS VOLTA, RAGE AGAINST THE MACHINE) und das Artwork haben Sänger Aryn Jonathan Black, Fotograf Max Taylor und Grafikdesigner Rob Kimura gemeinsam kreiert.

UNCLE ACID AND THE DEADBEATS & SCORPION CHILD live:

17.10.16 Dortmund - FZW

19.10.16 Wiesbaden - Schlachthof

21.10.16 CH-Winterthur - Gaswerk

22.10.16 AT-Innsbruck - Weekender

27.10.16 CH-Lausanne - Le Romandie



09.11.16 Düsseldorf - Pitcher (SCORPION CHILD-Headlineshow!)

Die "Acid Roulette"-Tracklist:



01. She Sings, I Kill

02. Reaper’s Danse

03. My Woman In Black

04. Acid Roulette

05. Winter Side Of Deranged

06. Séance

07. Twilight Coven

08. Survives

09. Blind Man’s Shine

10. Moon Tension

11. Tower Grove

12. I Might Be Your Man

13. Addictions

SCORPION CHILD sind:

Aryn Jonathan Black - Gesang

Christopher Jay Cowart - Leadgitarre

Jon "Charn" Rice - Schlagzeug

Alec Caballero Padron – Bass

AJ Vincent - Keyboards

