14.10.2016 09:55

Vader: 'Parabellum'-Trackvideo veröffentlicht

Befasst sich mit Krieg, Gewalt und Hass: "The Empire" von Vader

VADER präsentieren weiter unten das neue Trackvideo zu ihrem Song 'Parabellum' und schüren damit eure Neugier auf das kommende Album "The Empire". Die Scheibe der polnischen Death-Metaller kommt am 4. November bei Nuclear Blast raus, nebenstehend könnt ihr schon mal einen Blick auf das Cover-Artwork von Joe Petagno werfen. Piotr "Peter" Wiwczarek (v./g.) kommentiert das Kunstwerk:



"Das komplette Design enthält zahlreiche Details, die mich bevor und während des Aufnahmeprozesses inspiriert haben: Der Krieg und die 'kalte Krise' um uns herum... Es gibt auch Anspielungen auf berühmte Filme, die die Generationen beeinflusst haben und vor Gewalt und Hass nur so strotzen. Bilde ich es mir nur ein oder ist das eine Krankheit des 21. Jahrhunderts? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und die Zukunft wird zeigen, wie viel Realität in unserer Sorge liegt."



Die "The Empire"-Tracklist:



01. Angels Of Steel

02. Tempest

03. Prayer To The God Of War (Album-Version)

04. Iron Reign

05. No Gravity

06. Genocidius

07. The Army-Geddon

08. Feel My Pain

09. Parabellum (Album-Version)

10. Send Me Back to Hell