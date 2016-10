13.10.2016 17:21

Lock Horns Essential Albums: Power-Metal-Folge mit Sam Dunn und Martin Popoff ist online

Die erste "Lock Horns"-Folge widmet sich dem Power Metal

In der neuen "Banger TV"-Reihe "Lock Horns Essential Albums" gibt es nun die erste Folge zum Genre Power Metal zu sehen, in der Regisseur und Filmproduzent Sam Dunn ("Metal Evolution") den Musikjournalisten und Schriftsteller Martin Popoff ("The Collector's Guide To Heavy Metal") zu Gast hat. Popoff schrieb bereits mehrere Heavy-Metal-Biografien, unter anderem für DIO, BLACK SABBATH und JUDAS PRIEST sowie zahlreiche andere Publikationen in diesem Bereich.

Die Sendung zu den wichtigsten Power-Metal-Alben könnt ihr euch im Anschluss ansehen. Viel Spaß!