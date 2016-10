13.10.2016 16:53

The Pretty Reckless: 'Oh My God'-Lyric-Clip ist online

Ab 21. Oktober zu haben "Who You Selling For"

THE PRETTY RECKLESS stellen heute das neue Lyric-Video zu ihrem Song 'Oh My God' vor. Die Nummer findet ihr auf dem kommenden Langspieler "Who You Selling For", den Frontfrau Taylor Momsen und ihre Mannen am 21. Oktober in die Umlaufbahn schießen.



Anschauen könnt ihr euch den Lyric-Clip zu 'Oh My God' bei Vevo. Viel Spaß!