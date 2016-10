13.10.2016 16:36

System Of A Down: Shows für 2017 im deutschsprachigen Raum bekanntgegeben

Spielen 2017 in Deutschland, Österreich und der Schweiz: System Of A Down

SYSTEM OF A DOWN kommen im Juni und Juli 2017 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Neben den bereits bestätigten Shows bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park werden Serj Tankian und Co. noch fünf weitere Konzerte spielen. Am 15. Oktober um 10:00 Uhr startet der Vorverkauf für die Auftritte bei Eventim.



SYSTEM OF A DOWN live:



01.06.17 CH-Zürich - Hallenstadion

02.06.17 Nürnberg - Rock im Park

04.06.17 Mendig - Rock am Ring

13.06.17 Berlin - Wulheide

14.06.17 Hamburg - Barclaycard Arena

16.06.17 AT-Nickelsdorf - Nova Rock

02.07.16 Hannover - TUI Arena