13.10.2016 16:18

Motörhead: Vernissage mit Lemmy-Kilmister-Zeichnungen in Berlin

Eine Vernissage zu Ehren von Lemmy: John Klinkenberg stellt aus

MOTÖRHEAD-Frontmann Lemmy Kilmister zu Ehren eröffnet der niederländische Künstler John Klinkenberg am 25. November ab 19:00 Uhr in der Galerie ZeitZone (Adalbertstr. 79, 10997 Berlin-Kreuzberg) seine Vernissage mit Holzkohle-Porträtzeichnungen von Lemmy. Die Ausstellung läuft bis zum 29. November und ist jeweils von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, am Samstag außerdem auch abends. Alle Infos zu John Klinkenberg und seiner Vernissage findet ihr an dieser Stelle.