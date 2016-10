13.10.2016 13:51

The Doomsday Kingdom: "Never Machine"-EP kommt im November

Starten mit "Never Machine" durch: The Doomsday Kingdom

THE DOOMSDAY KINGDOM veröffentlichen am 25. November ihre neue "Never Machine"-EP bei NUclear Blast. THE DOOMSDAY KINGDOM ist die neuen Band von CANDLEMASS-Mastermind Leif Edling.

"Wir sind froh, bekannt geben zu können, dass THE DOOMSDAY KINGDOM nun einen Vertrag bei Nuclear Blast unterschrieben haben!", so Edling. "In der Unterwelt entstand bereits leises Geflüster darüber, dass dieses Jahr etwas Großes passieren würde und heute können wir verkünden, dass die Toten erneut aus ihrem Reich heraufgestiegen sind, um ein gigantisches Monster an Album zu produzieren!"

"Never Machine" erscheint als Vinyl in den Farben rot, clear und weiß. Im März 2017 wird außerdem der Debüt-Longplayer das Licht der Welt erblicken.

Folgende vier Songs findet ihr auf der neuen "Never Machine"-EP:



01. Never Machine

02. The Sceptre

03. Zodiac City

04. The Whispering





THE DOOMSDAY KINGDOM sind:

Niklas Stålvind - Gesang

Marcus Jidell - Gitarre

Leif Edling - Bass

Andreas (Habo) Johansson - Schlagzeug

Online-Redaktion Online-Redaktion