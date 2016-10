13.10.2016 13:34

Exodus: Trailer zur "Battle Of the Bays"-Tour ist online

Starten zur "Battle Of The Bays"-Tour: Exodus

EXODUS starten nächste Woche die "Battle Of The Bays"-Europatour mit dem Florida-Todeskommando OBITUARY. Supportet werden die Bay-Area-Thrasher dabei von den New Yorker Groove-Crossover-Metallern PRONG und den australischen KING PARROT. Vorab haben EXODUS noch einen offiziellen Tour-Trailer veröffentlicht.

EXODUS, OBITUARY, PRONG & KING PARROT live:

21.10.16 Hannover - Capitol

04.11.16 Köln - Live Music Hall

08.11.16 Dortmund - FZW

09.11.16 Berlin - Huxley's

10.11.16 Leipzig - Täubchenthal

18.11.16 AT-Wien - Arena

20.11.16 CH-Zürich - Komplex

EXODUS, PRONG & KING PARROT:



22.11.16 München - Backstage

23.11.16 Schweinfurt - Stadtbahnhof

24.11.16 Bremen - Aladin





