13.10.2016 13:21

Suffocation arbeiten an neuem Material

Schlafen nicht: Suffocation

SUFFOCATION lassen in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite verlauten, dass sie keineswegs auf der faulen Haut liegen. Stattdessen arbeiten die New Yorker Extreme-Metaller bereits an neuem Soundmaterial:

"Wir spielen vielleicht für eie kurze Weile keine Show, aber... WIR SCHLAFEN NICHT! Wir sind hart am Arbeiten, an neuem Material für all euch guten Leute, also haltet eure Augen und Ohren offen und macht euch bereit für extremen Long-Island-Death-Metal!"

Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

