Tool: Metamorphestra-Orchester covert 'Schism'

13.10.2016 12:52

Coverte Tool: das Metamorphestra

METAMORPHESTRA, ein 40-köpfiges Orchester unter der Leitung von Nick Proch, hat TOOLs 'Schism'-Song gecovert, der vom 2011er-Album "Lateralus" stammt. Das Orchester-Projekt aus Los Angeles hat auf der Scheibe "Tantamount" neben dem TOOL-Song auch andere Band aus dem Metal- und Rockbereich gecovert.

Mit dem untenstehenden Clip wollen die Musiker auf ihre Kickstarter-Kampagne aufmerksam machen, die sie gestartet haben, um ihr kommendes "The Ship Of Theseus"-Album zu finanzieren. Das Orchester covert darauf bekannte Songs von unter anderem SYSTEM OF A DOWN und MUSE.

Hier sind die 'Schism'-Coverversion und das Original. Hört selbst rein, viel Spaß!

