13.10.2016 12:43

Lord Mantis: Drummer Bill Bumgardner ist tot

Starb mit nur 35 Jahren: Bill Bumgardner

LORD MANTIS trauern um ihren verstorbenen Schlagzeuger William "Bill" Bumgardner. "Er starb am 9. Oktober mit nur 35 Jahren. Wir alle konnten uns unglaublich glücklich schätzen, ihn unseren Freund und Bandkollegen nennen zu dürfen", so die Band in einem Statement. Laut Ex-Gitarrist Ken Sorceron beging Bumgardner Suizid: "Mein früherer Bandkollege Bill Bumgardner, mit dem ich bei LORD MANTIS spielte, nahm sich das Leben", schreibt Ken auf seiner Facebook-Seite. Eine offizielle Stellungnahme zu diesem Kommentar gibt es bisher nicht.



Ruhe in Frieden, Bill!