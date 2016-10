13.10.2016 12:32

The Amity Affliction zeigen 'All Fucked Up'-Video

Stellen 'All Fucked Up' vom "This Could Be Heartbreak" online: The Amity Affliction

THE AMITY AFFLICTION veröffentlichen einen offiziellen Videoclip zu 'All Fucked Up'. Der Song stammt vom aktuellen "This Could Be Heartbreak"-Langspieler, der am 12. August über Roadrunner erschienen ist. Das Musikvideo ist unter der Regie von THE AMITY AFFLICTION-Frontmann Joel Birch und Ryan Mackfall entstanden. Aktuell ist die Combo auf Welttour unterwegs, um ihre neue Platte zu feiern.

"This Could Be Heartbreak"-Tracklist:

01. I Bring The Weather With Me

02. This Could Be Heartbreak

03. Nightmare

04. Tearing Me Apart

05. O.M.G.I.M.Y.

06. All Fucked Up

07. Fight My Regret

08. Some Friends

09. Wishbone

10. Note To Self

11. Blood In My Mouth