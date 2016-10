13.10.2016 12:07

Nirvana: Video vom ersten Auftritt mit Dave Grohl von 1990 ist online

Spielte 1990 zum ersten mal live mit Nirvana: Dave Grohl

NIRVANAs erste Show mit Dave Grohl am Schlagzeug könnt ihr euch nun im untenstehenden Video anschauen. Der heutige FOO FIGHTERS-Frontmann saß zum ersten Mal am 11. Oktober 1990 hinter der Schießbude und spielte mit Kurt Cobain und Co. im North Shore Surf Club in Olympia.



Viel Spaß mit dem Video-Mitschnitt!