13.10.2016 12:01

The Neal Morse Band: 'City Of Destruction'-Video ist online

Geben einen Vorgeschmack auf "The Similitude Of A Dream": The Neal Morse Band

THE NEAL MORSE BAND haben ein Musikvideo zu ihrem neuen 'City Of Destruction'-Track produziert. Der Song stammt vom kommenden "The Similitude Of A Dream"-Album, das am 11. November über Radiant Records rauskommt.

In THE NEAL MORSE BAND wird Sänger Neal Morse von Randy George am Bass unterstützt, Bill Hubauer greift in die Keyboardtasten, Eric Gillette tobt sich am Sechssaiter aus und hinter der Schießbude sitzt Mike Portnoy.

Die "The Similitude Of A Dream"-Tracklist:

Disc 1

01. Long Day

02. Overture

03. The Dream

04. City Of Destruction

05. We Have Got To Go

06. Makes No Sense

07. Draw The Line

08. The Slough

09. Back To The City

10. The Ways Of A Fool

11. So Far Gone

12. Breath Of Angels

Disc 2

01. Slave To Your Mind

02. Shortcut to Salvation

03. The Man In The Iron Cage

04. The Road Called Home

05. Sloth

06. Freedom Song

07. I'm Running

08. The Mask

09. Confrontation

10. The Battle

11. Broken Sky / Long Day (Reprise)

THE NEAL MORSE BAND live:

24.03.17 CH-Pratteln - Z7

25.03.17 Aschaffenburg - Colo-Saal

26.03.17 Berlin - Lido

29.03.17 Hamburg - Markthalle

31.03.17 Köln - Stollwerck

02.04.17 NL-Tilburg - 013

Online-Redaktion Online-Redaktion