13.10.2016 11:43

Spock's Beard: Drummer Jimmy Keegan ist raus

Will neue Interessen verfolgen: Jimmy Keegan

SPOCK'S BEARD-Schlagzeuger Jimmy Keegan hat die Band verlassen, um sich in Zukunft neuen Projekten widmen zu können. In einem Statement erklären die Progressive-Rocker aus Los Angeles:



"Leider müssen wir euch mitteilen, dass Jimmy Keegan bei SPOCK'S BEARD ausgestiegen ist, um andere Interessen verfolgen zu können. Jimmy war eines der Schlüsselmitglieder seit 2003, und seine einzigartigen Beiträge werden uns sehr fehlen. Sein Talent als Drummer und Sänger ist Weltklasse, unübertroffen. Wir wünschen Jimmy alles Gute und freuen uns darauf, was er als nächstes machen wird - Junge, du bist der Beste!"