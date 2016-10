13.10.2016 11:37

Enuff Z'Nuff: 'Rockabye Dreamland'-Song im Stream

Geben Einblick in das neue "Clowns Lounge"-Album: Enuff Z'Nuff

ENUFF Z'NUFF streamen ihren neuen 'Rockabye Dreamland'-Track. Dieser stammt von der kommenden "Clowns Lounge"-Platte, die am 2. Dezember via Frontiers Music erscheint.

"Clowns Lounge" ist eine Sammlung von Raritäten und frühen Demos, die die Band nachbearbeitet und neu aufgenommen hat. Zudem wird die Scheibe Gastauftritte von Jani Lane (WARRANT) und James Young (STYX) beinhalten.

Die "Clowns Lounge"-Tracklist:

01. Dog On A Bone

02. Runaway

03. Back In Time

04. She Makes It Harder

05. Rockabye Dreamland

06. The Devil Of Shakespeare (feat. Jani Lane und James Young)

07. Radio

08. Good Luv

09. Round And Round

10. Nothing

11. Backstreet Kids

12. One More Hit

Online-Redaktion Online-Redaktion