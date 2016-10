13.10.2016 11:06

Last In Line: Gewinnt 3x2 Freikarten für die Show in Köln

Kommen für eine Show nach Deutschland: Last In Line

LAST IN LINE, die Band um die ehemaligen DIO-Mitglieder Vinny Appice und Vivian Campbell, kommt im Rahmen ihrer Tour am 23. November für eine exklusive-Deutschland-Show nach Köln ins Luxor. Spielen werden die Hardrocker die frühen Klassiker der DIO-Ära genauso wie Songs von ihrem Album "Heavy Crown", das am 19. Februar bei Frontiers Music erschienen ist.



Für das LAST IN LINE-Konzert am 23. November in Köln verlosen wir 3x2 Freikarten. Wenn ihr live dabei sein wollt, schickt bis zum 18. November eine Mail mit dem Betreff "Last In Line" und eurem vollständigen Namen an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr an dieser Stelle. Viel Glück!



LAST IN LINE sind:



Vinny Appice - Drums

Vivian Campbell - Gitarre

Andrew Freeman - Gesang

Phil Soussan - Bass

Eric Norlander - Keyboards