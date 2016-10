13.10.2016 11:12

Cradle Of Filth entern das Studio im Dezember

Arbeiten an neuem Studioalbum: Cradle Of Filth

CRADLE OF FILTH entern im Dezember das Studio, um mit den Aufnahmen für den "Hammer Of The Witches"-Nachfolger zu beginnen. Die neue Scheibe der britischen Extreme-Metaller soll dann etwa im September 2017 in den Läden stehen.



CRADLE OF FILTH-Frontmann Dani Filth berichtet: "Ich habe bisher zwei Songs geschrieben. Wir arbeiten hart und jeder trägt etwas bei." Er beschreibt das neue Material als "sehr viktorianisch, Gothic Horror" und die bisherigen Songs seien etwa sieben bis acht Minuten lang.



Unter den Tracks, die möglichweise auf den neuen Langspieler kommen, könnte auch der 'Achingly Beautiful'-Song sein, der usprünglich während der Aufnahmen zu "Hammer Of The Witches" entstand, es aber nicht auf die Platte schaffte.

Hört selbst, was Dani Filth sonst noch zu erzählen hatte:

Online-Redaktion Online-Redaktion