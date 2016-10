13.10.2016 10:52

"Das kalte Herz": Gewinnt Freikarten und Filmplakate zum Kinostart

Ab 20. Oktober im Kino: "Das kalte Herz"

"Das kalte Herz", der neue Dark-Fantasy-Film mit Frederick Lau, Moritz Bleibtreu, Milan Peschel und Henriette Confurius kommt am 20. Oktober in die Kinos. Regie führte bei dem Film Johannes Naber, einen Trailer als Vorgeschmack könnt ihr euch unten anschauen. Alle Infos zum Streifen findet ihr auf der offiziellen Homepage und bei Facebook.



Zum Inhalt:



Der mittellose Peter sucht aus Liebe zu der schönen Lisbeth, die aus gutem Hause stammt, einen Weg um reich zu werden. In seiner Verzweiflung lässt er sich auf einen Pakt mit dem diabolischen Holländer-Michel ein, der ihm anstelle seines Herzens einen Stein in die Brust setzt. Befreit von jeglichem Mitgefühl gelangt Peter schnell zu Reichtum und Ansehen. Doch Lisbeth erkennt ihren einst so gutmütigen Peter in dem skrupellosen Geschäftsmann nicht mehr wieder und stellt sich gegen ihn. Um Lisbeth zurückzugewinnen, muss Peter um sein Herz kämpfen.



DAS KALTE HERZ entführt in eine archaische Welt, in der die Menschen noch an Geister glaubten. In der kraftvollen Geschichte um den jungen Peter, der aus Liebe zu der schönen Lisbeth sein Herz verkauft, glänzt ein hochkarätiger Cast von Jungstars wie Frederick Lau (VICTORIA), Henriette Confurius (DIE GELIEBTEN SCHWESTERN) und David Schütter (WIR SIND JUNG. WIR SIND STARK) neben Leinwandgrößen wie Moritz Bleibtreu (SOUL KITCHEN) und Milan Peschel (DER NANNY). Die bildgewaltige Neuverfilmung der beliebten Hauffschen Erzählung entstand vor grandiosen Kulissen im Schwarzwald sowie an aufwendigen Sets im traditionsreichen Studio Babelsberg.



Wir verlosen zum Kinostart 3x2 "Das kalte Herz"-Freikarten und drei Filmplakate. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 20. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Das kalte Herz", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen gibt es hier. Viel Glück!