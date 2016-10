13.10.2016 10:47

Hanoi Rocks: "Strange Boys"-Collectors-Edition-Boxset kommt diesen Monat

Mit "Strange Boys" zurück zu den Anfangstagen: Hanoi Rocks

HANOI ROCKS' frühe Platten erscheinen am 21. Oktober im Collectors-Edition-Boxset mit fünf CDs oder sechs LPs über Cleopatra Records. Betitelt ist die Sammlung mit "Strange Boys" und beinhalt die vier ersten Studioalben der Finnen um Michael Monroe sowie das Live-Album "All Those Wasted Years".

Die Plattencover zeigen eine Neuversion der Original-Artworks und obendrauf gibt es noch ein Hochglanz-Farbbooklet, das seltene Fotos und umfangreiche Auszüge aus der offiziellen "All Those Wasted Years"-Bandbiografie beinhaltet, die dieses Jahr zum ersten Mal auf Englisch erscheint.

Die "Strange Boys"-Tracklist:

Disc 1: "Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks"

01. Tragedy

02. Village Girl

03. Stop Cryin'

04. Don't Never Leave Me

05. Lost In The City

06. First Timer

07. Cheyenne

08. 11th Street Kids

09. Walking With My Angel

10. Pretender

Disc 2: "Oriental Beat"

01. Motorvatin'

02. Don't Follow Me

03. Visitor

04. Teenangels Outsiders

05. Sweet Home Suburbia

06. M.C. Baby

07. No Law Or Order

08. Oriental Beat

09. Devil Woman

10. Lightning Bar Blues

11. Fallen Star

Disc 3: "Self Destruction Blues"

01. Love's An Injection

02. I Want You

03. Cafe Avenue

04. Nothing New

05. Kill City Kills

06. Self Destruction Blues

07. Beer And A Cigarette

08. Whispers In The Dark

09. Taxi-Driver

10. Desperados

11. Problem Child

12. Dead By X-Mas

Disc 4: "Back To Mystery City"

01. Strange Boys Play Weird Openings

02. Malibu Beach

03. Mental Beat

04. Tooting Bec Wreck

05. Until I Get You

06. Sailing Down The Tears

07. Lick Summer Love

08. Beating Gets Faster

09. Ice Cream Summer

10. Back To Mystery City

Disc 5: "All Those Wasted Years (live)"

01. Pipeline

02. Oriental Beat

03. Back To Mystery City

04. Motorvatin'

05. Until I Get You

06. Mental Beat

07. Don't Never Leave Me

08. Tragedy

09. Malibu Beach Nightmare

10. Visitor

11. 11th Street Kids

12. Taxi-Drivers

13. Lost In The City

14. Lightning Bar Blues

15. Beer And Cigarette

16. Under My Wheels

17. I Feel Alright

18. Train Kept A Rolling





Online-Redaktion Online-Redaktion