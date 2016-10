13.10.2016 10:34

Metallica: Lars Ulrich produzierte "The Architect"-Film

METALLICA-Drummer Lars Ulrich ist unter die Filmemacher gegangen: Der Schlagzeuger fungierte als Co-Produzent der Filmkomödie "The Architect", die beim Vancouver International Film Festival Premiere feierte. In dem Streifen arbeiten Colin (Eric McCormack) und seine Frau Drew (Parker Posey) mit dem modernen Architekten Miles Moss (James Frain) zusammen an ihrem neuen Haus. Allerdings merkt das Paar zunächst nicht, dass der Architekt statt ihrem Traumhaus eher das Haus seiner Träume baut. Unten seht ihr den Trailer zum Streifen.

Wann der Film bei uns erscheinen wird, ist noch nicht bekannt, dafür könnt ihr euch aber ab dem 18. November die neue METALLICA-Platte "Hardwired...To Self-Destruct" zulegen.