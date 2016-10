13.10.2016 10:15

Sister: 'Carved In Stone'-Video und "Stand Up, Forward, March!"-Albumdetails veröffentlicht

Die neue Sister-Platte: "Stand Up, Forward, March!"

SISTER enthüllen weitere Einzelheiten zu ihrem kommenden Langspieler "Stand Up, Forward, March!" und stellen als kleinen Vorgeschmack schon mal das Video zur Single 'Carved In Stone' vor. Die Scheibe der schwedischen Sleaze-Punker erscheint am 25. November via Metal Blade und wurde von SISTER selbst mit Jona Tee (H.E.A.T.) aufgenommen und produziert. Für den Mix war Tobias Lindell (u.a. AVATAR, CRASH DIET, HARDCORE SUPERSTAR) zuständig, das Mastering übernahm Christian Schneider in den Scandinavian Mastering Studios. SISTER kommentieren Album und Single:



"Wir wollten unser bislang bestes Album überhaupt statt nur ein weiteres einspielen. Unsere typische Stimmung, die Aggression und der rohe Sound sind erhalten geblieben, bloß klingt alles fetter, und die Refrains werden euch wegblasen. Das ist unser bisheriger Karrierehöhepunkt, und dass uns die Platte einen großen Schritt weiterbringen wird, steht schon jetzt fest! Die erste Single 'Carved In Stone' wurde von Tim Tweak (g.) und Cari Crow (dr.) geschrieben, gemeinsam mit Produzent Jona Tee. Es war einer der letzten Songs, die für das Album geschrieben wurden, wir wussten aber sofort, dass es der Leading Track sein könnte!"



Die "Stand Up, Forward, March!"-Tracklist:



01. Destination Dust

02. Carved In Stone

03. Lost In Line

04. Trail Of Destruction

05. Carry On

06. Unbeliever

07. Let It Bleed

08. Liberation Song

09. Dead Man's Dirt

10. Endangered Species

11. Piece Of Shame



SISTER & NOISE POLLUTION live:



29.11.16 Hannover - Lux

30.11.16 Frankfurt - Das Bett

01.12.16 München - Backstage

02.12.16 Burglengenfeld - VAZ Pfarrheim

03.12.16 Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

09.12.16 CH-Lenzburg - Met-Bar

16.12.16 Berlin - Maze Club