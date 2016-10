13.10.2016 10:11

King Diamond: Updates zur "Abigail In Concert 2015"-DVD und zum neuen Studioalbum

Arbeiten fieberhaft am "Abigail In Concert 2015"-Film: King Diamond

Während KING DIAMONDs "Abigail In Concert 2015"-Tour wurden die November-Konzerte in Philadelphia und Detroit mitgefilmt. Der Konzertfilm soll auf DVD und Blu-ray rauskommen und entsteht gerade unter der Regie von Denise Korycki, die bereits mit CANNIBAL CORPSE und KILLSWITCH ENGAGE zusammengearbeitet hat.



King Diamond ließ auf der bandeigenen Facebook-Seite verlauten: "Andy La Rocque und unser Toningenieur Pontus Norgren haben die Arbeit an den Tondateien der Shows, die wir auf der 2015er US-"Abigail"-Tour aufgenommen haben, begonnen. Andy sagte, dass er überrascht war, wie gut alles klingt. Ich habe persönlich einen Rohschnitt vom Song 'The Possession' gesehen, der für uns als Pre-Teaser von Denise Korycki zusammengestellt wurde, die verantwortlichfür das Videoprojekt ist, und ich kann euch sagen, dass es verblüffend klang und aussah!"

Die Arbeit an dem Konzertfilm braucht mehr Zeit als erwartet: "Alles hat ein bisschen länger gedauert als wir ursprünglich gedacht hatten, aber jetzt haben wir ebenfalls Material von unseren 2016er Europa-Sommerfestivals, und wir begutachten das auch, um es in das DVD-Set mitaufzunehmen."



Ein Release-Termin stehe noch nicht fest. Sobald die DVD fertig ist, wollen KING DIAMOND an ihrem neuen Studioalbum arbeiten. King Diamond kündigt an:

"2017 wird größtenteils damit verbracht, zu schreiben und aufzunehmen, und wir werden auch versuchen, ein paar wenige besondere Festival-Shows einzuschieben, auf denen wir das selbe Set spielen wie auf der "Abigail"-Tour. Wir könnten sogar bei ein paar Orten aufschlagen, wo wir seit einer Million Jahre nicht waren."

Vorgeschmack auf den Konzertfilm gefällig? Hier sind Videos vom San-Antonio-Konzert 2015.

