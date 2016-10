12.10.2016 20:02

Downfall Of Gaia: "Atrophy"-Albumtrailer ist online

Ab 11. November im Handel: "Atrophy" von Downfall Of Gaia

DOWNFALL OF GAIA präsentieren im Player den Trailer zu ihrer neuen Scheibe "Atrophy", die am 11. November bei Metal Blade erscheint. Der Langspieler wurde in den Berliner Hidden Planet Studios mit Jan Oberg aufgenommen, Mix und Mastering übernahm Jack Shirley in den Atomic Garden Studios in San Francisco.



Die "Atrophy"-Tracklist:



1. Brood

2. Woe

3. Ephemerol

4. Ephemerol II

5. Atrophy

6. Petrichor