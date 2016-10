12.10.2016 19:12

Testament: 360°-Visualizer zu 'Stronghold' veröffentlicht

Testaments neue Platte: "Brotherhood Of The Snake"

TESTAMENT haben zu ihrem Track 'Stronghold' einen 360°-Visualizer online gestellt. Hört euch unten den Song an und klickt für den 360°-Effekt auf das Pfeilsymbol oben links im Player. 'Stronghold' ist ein Appetithäppchen vom neuen Album "Brotherhood Of The Snake", das am 28. Oktober bei Nuclear Blast erscheint. Die Platte wurde von Juan Urteaga, Eric Peterson (g.) und Chuck Billy (v.) produziert und von Andy Sneap gemischt und gemastert.



Die "Brotherhood Of The Snake"-Tracklist:



01. Brotherhood Of The Snake

02. The Pale King

03. Stronghold

04. Seven Seals

05. Born In A Rut

06. Centuries Of Suffering

07. Neptune's Spear

08. Black Jack

09. Canna-Business

10. The Number Game