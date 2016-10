12.10.2016 13:17

Of Mice & Men: Austin Carlile wegen Marfan-Syndrom im Krankenhaus

Nachdem OF MICE & MEN ihre verbleibenden Europa-Konzerte absagen mussten, verschlechterte sich die gesundheitliche Lage ihres Frontmanns Austin Carlile so sehr, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Carlile leidet am Marfan-Syndrom, einer Erbkrankheit, die sich auf die Bindegewebszellen auswirkt und wegen der er sich im vergangenen Jahr einer Herz-Operation unterziehen musste. Nachdem sich sein Zustand in letzter Zeit verschlechterte, muss der Sänger sich nun eingehend untersuchen lassen. Austin erklärt:



"Wie die meisten von euch wissen, kämpfe ich tagtäglich mit einer seltenen fibrotischen Bindegewebe-Erbkrankheit namens Mafran-Syndrom. Wegen der Probleme, die mir dies derzeit bereitet, haben wir den Rest unserer Europatour absagen müssen. Es bricht mir das Herz, aber die Band und ich haben entschieden, dass es für mich in diesem Gesundheitszustand zu gefährlich wäre, weiterzumachen. Ich bin nun in der Stanford-Universitätsklinik, wo meine Spezialisten herausfinden werden, was genau bei mir nicht stimmt."



Gute Besserung, Austin!