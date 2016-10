12.10.2016 12:55

Evil Drive präsentieren 'Anti-Genocide'-Video

Produzierten ein Video zu 'Anti-Genocide'': Evil Drive

EVIL DRIVE veröffentlichen ein Video zu ihrer neuen 'Anti-Genocide'-Single. Der Track stammt vom noch unbetitelten kommenden Album der Finnen, das Anfang 2017 über Mighty Music veröffentlicht werden soll. Sängerin Viktoria Viren kommentiert:

"'Anti-Genocide' hat ein ganz anderes Thema und Gefühl im Vergleich zu unserem Debütalbum "The Land Of The Dead", das von der aktuellen Weltpolitik und Krieg handelte."

Der neue Song handelt von der Geschichte der Indianer und deren Schicksal, das sie erleiden mussten, als der weiße Mann kam und ihr Land übernahm.

EVIL DRIVE sind:



Viktoria Viren - Gesang

Ville Wiren - Gitarre

J-P Pusa - Gitarre

Juha Beck - Schlagzeug

Marko Syrjala - Bass