12.10.2016 12:22

Hardbone: Gewinnt Konzerttickets und "Tailor-Made"-Alben

Zu gewinnen: "Tailor-Made"-CDs und Konzerttickets

HARDBONE veröffentlichen am 28. Oktober ihr neues Album "Tailor-Made" via Remedy Records und gehen außerdem auf Tour, um euch auch live mit der vollen Ladung Rock 'n' Roll zu versorgen.



Pünktlich zum Tourstart verlosen wir 4x2 Freikarten für eines der untenstehenden Konzerte eurer Wahl sowie fünf neue "Tailor-Made"-CDs. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 13. Oktober eine Mail mit dem Betreff "Hardbone", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Vergesst nicht, euer Wunschkonzert zu nennen! Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Viel Glück!



HARDBONE live:



14.10.16 Hamburg - Logo

28.10.16 Lüneburg - Salon Hansen

10.12.16 Hamburg - Marisas Ballroom