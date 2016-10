12.10.2016 12:08

Metallica: 'For Whom The Bell Tolls'-Clip vom Auftritt in der Webster Hall veröffentlicht

METALLICA zeigen allen, die nicht dabei sein konnten, ein Video von ihrem Auftritt in der New Yorker Webster Hall am 27. September mit Fan-Eindrücken und Live-Szenen des Songs 'For Whom The Bell Tolls'. Die Band spielte in New York vor nur 1500 Zuschauern für den guten Zweck: Der Erlös der verkauften Tickets ging an die Organisation City Harvest, die bedürftige Bürger der Stadt mit Lebensmitteln versorgt.



Am 18. November erscheint das neue METALLICA-Album "Hardwired...To Self-Destruct" via Blackened Records. Bis dahin viel Spaß mit dem Clip aus New York!