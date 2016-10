12.10.2016 11:53

Evanescence: "The Ultimate Collection"-Boxset beinhaltet neue 'Even In Death'-Version

Haben "The Ultimate Collection" am Start: Evanescence

EVANESCENCEs Vinyl-Boxset "The Ultimate Collection" kommt voraussichtlich Anfang Dezember auf den Markt und umfasst alle Studioalben der Band auf LP. Die Sammlung beinhaltet neben sechs Vinyls auch ein 52-seitiges gebundenes Buch mit Kunstwerken, handgeschriebenen Lyrics, Fotos und Raritäten.





Neben "Fallen", "The Open Door" und "Evanescence" (die letzteren zwei erscheinen zum ersten Mal auf Vinyl) wird erstmals auch das unveröffentlichte "Origin"-Demoalbum unter die Leute gebracht. Zudem kommt mit dem Boxset die "The Lost Whispers"-Platte, die neben EVANESCENCEs Bonustracks auch den 'Even In Death (2016)'-Song enthält, der ursprünglich vom "Origin"-Demo stammt und in seiner aktuellen Version die erste neue Veröffentlichung der Band seit Langem ist.

Weitere Infos zum Boxset findet ihr auf der EVANESCENCE-Homepage.

Online-Redaktion Online-Redaktion