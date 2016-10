12.10.2016 11:45

Entombed A.D. Fanwunsch-Setlist für Leafmeal-Auftritt bekanntgegeben

Spielen beim Leafmeal die Wunschsongs der Fans: Entombed A.D.

ENTOMBED A.D. riefen ihre Fans dazu auf, für die Songs abzustimmen, die sie am 5. November beim Leafmeal-Festival im FZW Dortmund spielen sollen. Das Publikum hat sich für folgende Tracks entschieden:



1. Left Hand Path (1990)

2. Damn Deal Done (1997)

3. Night Of The Vampire (Roky-Erickson-Cover) (1995)

4. Eyemaster (1993)

5. Say It In Slugs (2000)

6. Like This With The Devil (1997)

7. Out Of Hand (1993)

8. Hollowman (1993)

9. Full Of Hell (1993)

10. But Life Goes On (1989/1990)



Darüber hinaus werdet ihr in Dortmund auch Songs vom neuen Album "Dead Dawn" hören. An folgenden Daten habt ihr außerdem die Gelegenheit, die Death-Metaller live zu erleben:



VOIVOD, ENTOMBED A.D. & LORD DYING



26.10.16 Leipzig - Täubchenthal

27.10.16 Berlin - White Trash Ballroom

31.10.16 AT-Wien - Arena

04.11.16 München - Backstage

05.11.16 Dortmund - FZW (Leafmeal)

18.11.16 Wiesbaden - Schlachthof

21.11.16 Hamburg - Markthalle

25.11.16 Stuttgart - Cann

26.11.16 Kassel - K19

27.11.16 Bremen - Aladin